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Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı 

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. polisin düzenlediği operasyonla yaklandı. Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında toplam 7 yıl 1 ay 15 gün...

Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı 

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. polisin düzenlediği operasyonla yaklandı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında toplam 7 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 500 TL adli para cezası bulunan O.G.'nin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu yapılan operasyonda, hakkında 'Bilişim olan sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçları bulunan O.G. saklandığı evde yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G cezaevine teslim edildi. 
 

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