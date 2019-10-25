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Bitlis'te araçta uyuşturucu ele geçirildi
BİTLİS'te, polis ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan araçta, 446,39 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları...
GÜVENLİK 25.10.2019, 14:00
BİTLİS'te, polis ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan araçta, 446,39 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptı. Aramada, araç içinde 446,39 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptı. Aramada, araç içinde 446,39 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
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