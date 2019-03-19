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Bitlis'te 44 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS'te 44 köy ile mezrada, 20 ve 28 Ocak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kent merkezine bağlı 44 köy...

Bitlis'te 44 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
BİTLİS'te 44 köy ile mezrada, 20 ve 28 Ocak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kent merkezine bağlı 44 köy ve mezralarında 20 ve 28 Ocak’ta ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilik bugün itibariyle bu yasağın kaldırıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
Ağaçpınar, Ayrancılar, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat:06.00'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 18 Mart Pazartesi günüden itibaren kaldırılmıştır."

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