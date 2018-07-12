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Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)

VALİDEN YARALI ASKERE HASTANEDE ZİYARET  Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Sehi Ormanları bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Vali İsmail Ustaoğlu, operasyonda yaralanıp, Bitlis Devlet Hastanesi'nde...

Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)

VALİDEN YARALI ASKERE HASTANEDE ZİYARET 

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Sehi Ormanları bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Vali İsmail Ustaoğlu, operasyonda yaralanıp, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Doğansoy'u ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Doğansoy'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 
Bölgede, bu sabah, bir grup PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine hava hareketı düzenlenmiş, operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ ele geçirilmişti. 

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