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Bitlis'te 34 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen ve 34 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Bitlis-Tatvan...

Bitlis'te 34 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen ve 34 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Bitlis-Tatvan Kavşağı'nda meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden 22 BE 825 plakalı TIR, Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek üzere kavşaktan dönüş yapan 65 EA 361 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. TIR ve otobüsün devrildiği kazada, 34 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında kazanın saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamera görüntüleri elde edildi.

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