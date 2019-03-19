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Bitlis'te 18 köyde sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 18 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların...

Bitlis'te 18 köyde sokağa çıkma yasağı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 18 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 15, Hizan'a bağlı 3 köy olmak üzere toplam 18 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis ili Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Güntepe, Beşikli, Uçankuş, Yorgalar, Sarıdal, Çörekli, Suboyu, Dirlik, Kısıklı, Kepenek, Dönertaş, Aktoprak, Boblesür, Sallıca, Teknecik köy ve mezraları ile Bitlis İli Hizan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Yığınkaya, Gezer ve Çıkçık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 19 Mart 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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