Bitlis'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Şubat 2018 günü Bitlis üzerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1 kilogram uyuşturucu/uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 3 şahıs yakalanmıştır. Olay ile ilgili yakalanan S.A. Ü.G. ve S.G. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek veya sağlamak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir."