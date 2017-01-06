Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu; 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve bir doktor gözaltında

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () - BİTLİS merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü / Parelel Devlet Yapılaması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve bir doktor gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak 2017 tarihinde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlaması' ile 24 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Mutki, Adilcevaz, Tatvan ilçeleri ile Ankara, İzmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde aralarında önemli birimlerde çalışanların da olduğu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il jandarma yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 doktor olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.



