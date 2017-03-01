Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 20 kişi tutuklandı

BİTLİS merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 20’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen aralarında Şube Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser rütbesindeki şahıslarında bulunduğu eski Emniyet Teşkilatı personellerinden ve yakınlarından Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Bitlis merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Manisa illerinin de içinde bulunduğu 16 farklı ilde 22-23 Şubat 2017 tarihleri arası eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, 2 şüpheli Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."