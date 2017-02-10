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Bitlis merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 8 asker gözaltına alındı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha...

Bitlis merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 8 asker gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 1 yarbay, 1 kıdemli yüzbaşı, 2 üsteğmen, 4 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bitlis merkezli, Gaziantep, Burdur, Osmaniye, Manisa, Samsun, Mersin, Kayseri ve Ankara'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda,  A.A., K.G., M.A.A., Y.E., M.K., H.İ.T., U.K., Ö.A. gözaltına alındı. İ.E. adlı şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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