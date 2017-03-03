Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()- FETÖ/PDY terör örgütününe yönelik Bitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapıldığı belirtildi. FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis merkez, Tatvan İlçesi ile Kahramanmaraş, Nevşehir, Erzurum, Kayseri, Ordu ve Bingöl'de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda aralarında halen devlet kurumlarında çalışan, eski askeri personel ve devlet memurlarının da bulunduğu A.Ş., E.T., H.G. ve T.D. Bitlis'te, A.O.E., O.Y. ve I.Y. Tatvan'da, A.A. Kahramanmaraş'ta, S.A. Nevşehir'de yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı belirtildi.