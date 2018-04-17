Bitlis merkezli 6 kentte FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli olarak Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, emniyette görevli 21 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli olarak Eskişehir, Yozgat, Elazığ, Tokat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, emniyette görevli 21 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.