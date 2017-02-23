Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Bitlis merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli 16 ilde yapılan...

Bitlis merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Açıklamada şöyle denildi:
"Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında; Bitlis Merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet personelleri ve yakınları hakkında 22 Şubat 2017 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında aralarında Şube Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser rütbesindeki şahısların da bulunduğu eski emniyet mensubu şüphelilerden Bitlis ilinde 10, diğer illerde de 18 olmak üzere toplam 28 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanması mümkün olmayan şüpheliler hakkında çalışmalar devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.