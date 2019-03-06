Bitlis Kalesi'ndeki kar kütlelerini dağcılar temizledi

BİTLİS'te kar yağışının durmasının ardından kar temizleme çalışmalarına başlanırken, merkezde bulunan Bitlis Kalesi'ndeki karlar profesyonel dağcılar tarafından temizlendi.

Bitlis ve çevresinde 1 hafta boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından karla mücadele çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açarken, Bitlis Kalesi'ndeki karlar, profesyonel dağcılar tarafından temizlendi. Büyük kar kütlelerinin tehlike saçması üzerine Bitlis Belediyesi, bölgeye itfaiye ekibi gönderdi. İtfaiye aracının merdiveni de yetersiz kalınca, bu kez profesyonel dağcılardan yardım istendi. Dağcılar, 50 metre yükseklikteki kaleye çıkarak, tehlike arz eden karları küreklerle temizledi.

'YERDEKİ KAR KALINLIĞI 4 METREYE ULAŞTI'

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kentte bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yıla nazaran, bu yıl daha fazla kar yağdı. Şu an yerdeki kar kalınlığı bazı bölgelerde yer yer 4 metre civarında. Tabi bu karı temizlerken belediye ekipleri olarak, 7-24 esasına göre bir çalışma yürütüyoruz. Toplanan karları kamyonlarla şehir dışına çıkarmaktayız. Engebeli bir yapıya sahip olan ilimizde kısmi çığlara ve tehlikeli kar düşmeleri ve kar kütlelerinin düşmesine tanık oluyoruz. Kale altı civarında da buna benzer bir risk fark ettik. Şu anda da kale altında, kalenin etekleri ile çarşı arasındaki yamaçta gördüğünüz gibi düşme tehlikeli olan karları profesyonel dağcılık ekibinden destek alarak itfaiye ekiplerimizle kontrollü bir şekilde herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermemek için indiriyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bereketli ve güzel bir kış geçirdik."



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