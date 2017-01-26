Bitlis'de sosyal medyada PKK propagandasına 5 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () - BİTLİS’in Güroymak ilçesi'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 17 Ocak 2017 günü Güroymak İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () - BİTLİS’in Güroymak ilçesi'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı.