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Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı

ZONGULDAK'ta, sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden...

Bitcoin ticareti yapan 2 imam görevden alındı
ZONGULDAK'ta, sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişin yaptığı soruşturmada ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.
Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 2 imam hatibin görevden alındığı doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.
DİYANET CAİZ OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımının caiz olmadığını açıklamıştı.

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