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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)
TUTUKLANDI Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe...
GÜVENLİK 08.11.2019, 20:27
TUTUKLANDI
Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600
'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, ()
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