'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)

AYDIN'A GÖNDERİLDİ

'Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla aranırken, Bursa'da polis ekiplerince yakalanan Safiye Gökçe B., Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Safiye Gökçe B., işlemleri için Aydın'a götürüldü.



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

