Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Bismil'de yıldırım düşen 17 noktada yangın

Emrah KIZIL/ BİSMİL (Diyarbakır),() - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden 17 noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu çok sayıda tarım...

Bismil'de yıldırım düşen 17 noktada yangın

Emrah KIZIL/ BİSMİL (Diyarbakır),() - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden 17 noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.
Bismil'de dün gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına ve yağışla birlikte 17 farklı noktaya yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu tarım arazilerinde çıkan yangınlar rüzgarla birlikte büyüyerek yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangınlar nedeniyle henüz hasat yapılmayan çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328