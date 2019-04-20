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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Bismil'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI Bismil ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu Emine Özdaş'ın hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan Hasan Biçer ile Nurettin Bulut, sağlık...

Bismil'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
Bismil ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu Emine Özdaş'ın hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan Hasan Biçer ile Nurettin Bulut, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki tedavilerinin ardından Biçer ve Bulut, sevk edildikleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Ömer Akdemir ile hamile olan Ayşe Akdemir'in hastanedeki tedavileri ise sürüyor.
 

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