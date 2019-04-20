Bismil'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yola inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi. Bismil ilçesine bağlı Belli köyü mevkiinde Ömer Akdemir yönetimdeki 34 HD 9385 plakalı otomobil iddiaya göre, karşı yola geçmek için kavşağa girmeye çalıştığı sırada Nurettin Buluş yönetimdeki 72 BB 274 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, her iki otomobilde bulunan Emine Özdaş (38), Hüseyin Biçer, Ömer Akdemir, Nurettin Buluş ve hamile olan Ayşe Akdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Emine Özdaş, Hüseyin Biçer, Ömer Akdemir ile Ayşe Akdemir Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Nurettin Buluş ise olay yerine gelen ve ulaşıma kapatılan yola inen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Emine Özdaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

