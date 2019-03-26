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Bismil'de silahlı kavga: 2 kardeş yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde alacak- verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında Bismil ilçesi Buğdaycılar Pazarı'nda meydana geldi. İki grup arasında alacak-...

Bismil'de silahlı kavga: 2 kardeş yaralı
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde alacak- verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Bismil ilçesi Buğdaycılar Pazarı'nda meydana geldi. İki grup arasında alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.S. ve Z.S. kardeşler, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

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