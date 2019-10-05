Son Dakika
Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitiren Paşa İrili (13) toprağa verildi. Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen vu bunu ailesine söylemeyen Paşa İrili, rahatsızlanınca...
GÜVENLİK 05.10.2019, 18:30
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitiren Paşa İrili (13) toprağa verildi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen vu bunu ailesine söylemeyen Paşa İrili, rahatsızlanınca Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç kanaması olduğu anlaşılan çocuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Paşa İrili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İrili’nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Yeni Dere Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı’nda defnedildi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen vu bunu ailesine söylemeyen Paşa İrili, rahatsızlanınca Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç kanaması olduğu anlaşılan çocuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Paşa İrili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İrili’nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Yeni Dere Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı’nda defnedildi.
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Sivasspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|7
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Fatih Karagümrük
|7
|12
|3. Altay
|7
|12
|4. Bursaspor
|7
|12
|5. Ümraniye
|6
|11
|6. Hatayspor
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Adana Demirspor
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Brighton
|8
|9
|13. Sheffield United
|7
|8
|14. Wolverhampton
|7
|7
|15. Southampton
|7
|7
|16. Everton
|7
|7
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2