Bisikletlinin akaryakıt tankerine çarpma anı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anayola kontrolsüz çıkan bisikletli Adem Öz'ün (54), bir akaryakıt tankerinin sağ ön lastiğine çarpıp yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu'daki bir fabrikada bekçi olarak çalışan Adem Öz, geçen 2 Ağustos sabahı, İzmir-Ankara karayolu, Yeni Garaj Kavşağı'nda yan yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktı. Bisikletiyle birden yola fırlayan Öz'ü son anda fark eden akaryakıt tankerinin şoförü, yolun soluna kaçsa da kazaya engel olamadı. Kasksız olan bisikletli Öz, tankerin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Öz, yaralandı. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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