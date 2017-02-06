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Bisikletli market hırsızı güvenlik kamerasında

KARAMAN’da bisikletiyle gelip, kapıyı zorla açarak girdiği mareketin kasasındaki madeni paraları ve yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurup kaçan şüpheli güvenlik kamerası ile görüntülendi.  Olay, bugün saat...

Bisikletli market hırsızı güvenlik kamerasında
KARAMAN’da bisikletiyle gelip, kapıyı zorla açarak girdiği mareketin kasasındaki madeni paraları ve yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurup kaçan şüpheli güvenlik kamerası ile görüntülendi. 
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Bisikletiyle marketin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, çevreyi gözetledikten sonra, marketin kapısını zorla açıp içeri girdi. Kasadaki madeni paraları ve yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigarayı poşete doldurup, bisikletine binerek kaçtı. Şüphelinin bisikletiyle markete gelip, gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi İlyas Coşkun, sabah işyerine geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Ardından kasadaki madeni paralar ve sigaraların olmadığını belirledi. Bunun üzerine polise haber verdi.  Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

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