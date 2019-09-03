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Bisikletli Alperen'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest
BURSA'da, evinin önünde bisiklet kullanan Alperen Arap'a (5) çarparak, ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Enis D. (24), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza, dün gece saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş...
GÜVENLİK 03.09.2019, 13:41
BURSA'da, evinin önünde bisiklet kullanan Alperen Arap'a (5) çarparak, ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Enis D. (24), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75'inci Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Alperen Arap'a, Enis D. yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyoneti çarptı. Sürücü Enis D., aracın altında kalan Alperen'i görünce şok yaşarken, çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Alperen'i ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Arap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Enis D., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün gece saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75'inci Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Alperen Arap'a, Enis D. yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyoneti çarptı. Sürücü Enis D., aracın altında kalan Alperen'i görünce şok yaşarken, çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Alperen'i ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Arap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Enis D., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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