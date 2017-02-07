Bisikletle uyuşturucu satışına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Çay Mahallesi’nde bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan U.T.'yi suçüstü yakaladı. U.T. ile bonzai sattığı 2 kişi daha gözaltına alındı. U.T.'nin üzerinde paketlenmiş satışa hazır bir miktar bonzai ele geçirildi. 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen U.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Çay Mahallesi’nde bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan U.T.'yi suçüstü yakaladı. U.T. ile bonzai sattığı 2 kişi daha gözaltına alındı. U.T.'nin üzerinde paketlenmiş satışa hazır bir miktar bonzai ele geçirildi. 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen U.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.