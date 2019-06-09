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Bisikletiyle morga götürüldü

ANTALYA'da Deniz Çapşek (26), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Çapşek'in cansız bedeni, sahile geldiği bisikletiyle birlikte cenaze aracına konuldu. ​Olay, Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Denize girenler,...

Bisikletiyle morga götürüldü
ANTALYA'da Deniz Çapşek (26), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Çapşek'in cansız bedeni, sahile geldiği bisikletiyle birlikte cenaze aracına konuldu.
​Olay, Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Açıktan bota alınan kişinin, öldüğü belirlendi.
Deniz Çapşek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından sahile çıkarıldı. Olayı gören Aynur Aslan, Çapşek'in bisikletiyle sahile geldiğini ve sonra denize girip boğulduğunu anlattı.
Yapılan incelemenin ardından Çapşek'in cansız bedeni, cenaze aracına yerleştirildi. Sahile geldiği bisikleti ise cenaze görevlilerince aracın arka koltuğuna konuldu. Deniz Çapşek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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