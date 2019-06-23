Bisikletiyle düştüğü derede kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'nde, bisikletiyle Oremar Deresi'ne düşen Sami Bartın'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin köylülerle birlikte yürüttüğü 3 saatlik arama çalışması sonucu suda bulunan Bartın'ın cesedi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sami Bartın'ın dere kenarındaki ailesi, oğullarının cansız bedeni götürülürken, uzun süre gözyaşı döktü.
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CANSIZ BEDENİ BULUNDU