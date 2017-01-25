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Bisikletini çalıp internetten satan kişiye müşteri olup yakalattı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’da, bir apartman boşluğundaki 2 bin 500 lira değerinde olan bisikleti çalan hırsız, satmak için internet sitesine ilan koydu. Müşteri gibi davranan bisikletin sahibi şüpheliyi yakalattı. Olay, merkez Nilüfer...

Bisikletini çalıp internetten satan kişiye müşteri olup yakalattı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’da, bir apartman boşluğundaki 2 bin 500 lira değerinde olan bisikleti çalan hırsız, satmak için internet sitesine ilan koydu. Müşteri gibi davranan bisikletin sahibi şüpheliyi yakalattı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi.  18 yaşındaki Burcu A.’ya, babası tarafından karne hediyesi olarak alınan dağ bisikleti, kilitli olduğu apartman boşluğundan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bisikletinin çalındığınıı fark eden Burcu A., durumu babasına bildirerek polis karakoluna gidip şikayetçi oldu.
Burcu A., internette ikinci el satış yapan bir sitede, çalınan bisikletinin sahte bir hesap tarafından bin 200 liraya satışa sunulduğunu gördü. Satıcı ile irtibata geçen genç kız, bisikleti almak istediğini söyledi. Satıcı, Burcu A.’ya onay vererek buluşma yerini söyledi. Bu sırada polisi arayan Burcu A., bisikletini bir satış sitesinde gördüğünü, bisikletinin üzerine bir yazı yapıştırdığını, ilandaki bisikleti oradan tanıdığını söyledi. Buluşma yerine gelen Burcu A., satıcıyı beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra buluşma yerine gelen satıcı, parayı alacağı sırada, çevrede önlem alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızın 19 yaşındaki Duran A., olduğu ve bisikleti çaldığını kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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