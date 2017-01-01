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Bisikleti geri getirirlerse hırsızlara baklava ısmarlayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, verilen yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğünde işyerine ait elektrikli bisikleti yerinde bulumayan 40 yaşındaki Mustafa Şen, "Patronum bisikletin parasını istiyor. Hırsızlar...

Bisikleti geri getirirlerse hırsızlara baklava ısmarlayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, verilen yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğünde işyerine ait elektrikli bisikleti yerinde bulumayan 40 yaşındaki Mustafa Şen, "Patronum bisikletin parasını istiyor. Hırsızlar bisikleti geri getirsin, onlara yemeğin ardından baklava da ısmarlayacağım" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merkez Muratpaşa İlçesinde Kızılırmak Caddesi'ndeki bir işyerine paket yemek getiren Mustafa Şen, bisikletini bırakıp, sipariş verilen iş yerine girdi. Bu sırada iki şüpheliden biri etrafı gözlerken, diğeri elektrikli bisikletin yanına geldi. Kendilerini izleyen olmadığı kanısına varan iki hırsız, elektrikli bisikleti sürükleyerek işyerinin arka tarafına geçti. Hırsızlar, bisikleti işyerinin arkasında çalıştırdıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Bir restoranda paket servisi yapan Mustafa Şen, patronunun bisikleti 3 bin 500 liraya satın aldığını söyledi. Bisikletin henüz 1500 lira borcu bulunduğunu belirten Şen, patronunun bisikleti bulmasını istediğini ya da parasını istediğini söyledi. 50 lira yevmiye ile çalıştığını kaydeden Şen, bu parayı verecek durumu olmadığını dile getirdi. Hırsızlardan bisikleti geri getirmelerini isteyen Şen, "Eğer bisikleti getirirlerse onlara yemeğin arkasından baklava ısmarlayacağım" dedi.

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