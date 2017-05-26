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Bisiklet yoluna bağlanan ip, motosikletli gencin başını kopardı (2) - yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Bisiklet yoluna bağlanan ipe takılan motosikletli genç öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz YENİDEN -------------- BİRECİK (Şanlıurfa), ()...

Bisiklet yoluna bağlanan ip, motosikletli gencin başını kopardı (2) - yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
'Bisiklet yoluna bağlanan ipe takılan motosikletli genç öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz
YENİDEN
--------------

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler, başı koparak feci şekilde can verdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda motosikletiyle ilerleyen Deniz Özkesiciler, ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe çarptı. Boynu ipe takılan Özkesiciler, başı koparak feci şekilde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özkesiciler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Özkesiciler’in acı haberini alıp hastaneye koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikleten ipe takılan gencin boynunun koptuğu görülüyor.
Polis, Özkesiciler'in ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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