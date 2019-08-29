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Bisiklet tamirhanesinde kaçak silah imal ve tamirine 2 gözaltı
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinde kaçak silah imal ve tamiri yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Yeşilhisar ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinden kaçak silah imal edildiği ve tamiri...
GÜVENLİK 29.08.2019, 10:22
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinde kaçak silah imal ve tamiri yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Yeşilhisar ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinden kaçak silah imal edildiği ve tamiri yapıldığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, çok sayıda fişek ve silah yapımında ve tamirinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. İş yerinde bulunan 2 kişi, silah imal ve tamiri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yeşilhisar ilçesinde bisiklet tamiri yapılan iş yerinden kaçak silah imal edildiği ve tamiri yapıldığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, çok sayıda fişek ve silah yapımında ve tamirinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. İş yerinde bulunan 2 kişi, silah imal ve tamiri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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