Bisiklet hırsızını fotoğrafla yakalattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Batuhan Kaplan, asma kilidini kırıp bisikletini çalan H.Y.'nin fotoğrafını polisle paylaştı. Aynı anda WhatsApp grubundan şehirdeki bütün ekiplere servis edilen fotoğraftan sonra hırsız 10 dakika içerisinde yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Defterdarlık Bulvarı'nda bulunan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce ter bezlerini aldıran Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Batuhan Kaplan, yaklaşık bin TL değerindeki bisikletini bahçeye kilitleyip polikliniklerin bulunduğu yere çıktı. Yaklaşık yarım saat sonda aşağıya inen Kaplan, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede bisikletini arayan Batuhan Kaplan'ın yanına yaklaşın bir kişi, bisikletinin çalınmış olabileceğini söyledi. Telefonla hırsızın fotoğrafını çektiğini söyleyen görgü tanığı, çektiği fotoğrafı Batuhan Kaplan ile paylaştı. Olayın arkasından hemen polisi arayan Batuhan Kaplan, hırsızın bisiklet üzerindeyken çekilen fotoğrafını polise iletti. Fotoğraf, aynı anda WhatsApp grubundan şehirdeki bütün ekiplere servis edildi. Polis, kavşaklarda önlem alırken Batuhan Kaplan, şüpheli H.Y. ile karşı karşıya geldi. Bisikletini almaya çalışan Kaplan'a hırsızlık zanlısı önce yumruk attı, ardından bıçakla saldırıp kaçtı. Hırsızın peşinden yaklaşık 100 metre koşan Batuhan Kaplan, sonunda pes etti. Asayiş ekipleri, kısa süre sonra H.Y.'yi Yıldız Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü, bisiklet sahibine teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Batuhan Kaplan, "Bisikletim benim her şeyim. Her yere onunla gidiyorum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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