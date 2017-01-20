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Bisiklet hırsızı tutuklandı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltın alınan 60 yaşındaki M.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik ve Yazlık mahallelerinde...

Bisiklet hırsızı tutuklandı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltın alınan 60 yaşındaki M.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik ve Yazlık mahallelerinde 2 bisiklet çalınması nedeniyle araştırma yapmaya başladı. Güvenlik kameralarına inceleyen polis, M.Ö.'yü tespit etti. M.Ö. Yazlık Mahallesi'nden çaldığı bir bisikletle yakalandı. Yalova'dan Gölcük'e gelerek maddi değeri yüksek olan bisikletleri çaldığı ve hırsızlık suçundan arandığı belirlenen M.Ö. adliyeye sevk edildi. Tutuklanan M.Ö. cezaevine gönderildi.

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