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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

ADANA'da 4 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa E.'nin, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,...

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında
ADANA'da 4 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa E.'nin, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği Mustafa E.'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Mustafa E.'nin yapılan incelemede, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Mustafa E.'nin bir apartmana girip bisikleti çalarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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