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Birlikte yaşadığı kadının eşini öldüren şüpheli tutuklandı

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının eşi Ecevit Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren O.Ç. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Çiftlik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ecevit Çelik, kendisini terk...

Birlikte yaşadığı kadının eşini öldüren şüpheli tutuklandı
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının eşi Ecevit Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren O.Ç. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Çiftlik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ecevit Çelik, kendisini terk eden 1 çocuğunun annesi eşi G.Ç.'nin birlikte olduğunu ileri sürdüğü O.Ç ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Ecevit Çelik'i ağır yaraladı. Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Çelik, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan O.Ç., Divarlı köyü Güzelyurt yolu civarındaki ormanlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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