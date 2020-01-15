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Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vurdu
GÜVENLİK 15.01.2020, 13:16
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SAMSUN’da Duran A (43), birlikte yaşadığı Dürdane A.'yı (40) sokak ortasında tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadının hastanede tedavisine başlanırken, saldırgan gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Duran A., iddiaya göre 4 yıldır birlikte yaşadığı Dürdane A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Duran A., tabancayla Dürdane A.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Dürdane A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan şüpheli ise Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Duran A., iddiaya göre 4 yıldır birlikte yaşadığı Dürdane A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Duran A., tabancayla Dürdane A.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Dürdane A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan şüpheli ise Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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