Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA'da birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) boğazını keserek öldüren Osman Aslan'ın (68) ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Osman Aslan, öldürülen Nazmiye Yıldız'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Osman Aslan, duruşmada verdiği ifadesinde, uzun süredir ilişki yaşadığı Nazmiye Yıldız'a farklı zamanlarda toplam 95 bin lira verdiğini, maktulün kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Bu nedenle zaman zaman kavga ettiklerini öne süren Aslan, "Olay günü yine kavga ettik. Bağırdığı için elimle ağzını kapattım. Elimi ısırınca canım yandı ve cebimden çıkardığım çakıyı boğazına doğru rastgele salladım. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim" dedi. Nazmiye Yıldız'ın cesedini olay yerinde bırakıp kent merkezindeki evine gittiğini, suç aletini de su kuyusuna attığını ileri süren Osman Aslan, "Gece vicdan azabından uyuyamayınca jandarmayı arayarak teslim oldum. Pişmanım" diye konuştu.

Yıldız'ın yakınları ise sanığın yalan söylediğini iddia ederek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Nazmiye Yıldız'ın yakınları duruşma sonrasında gazetecilere yaptıkları açıklamada, sanığın duruşmada yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

Osman Aslan, Döşemealtı ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 3 yıl birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı 28 Ekim 2017'de boğazını keserek öldürmüş, suç aletini de su kuyusuna atmıştı.



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