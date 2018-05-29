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Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Aslan (68), 15 yıl hapse mahkum edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen...

Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı (38) boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Aslan (68), 15 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Osman Aslan, öldürülen Nazmiye Yıldız'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Osman Aslan, uzun süredir ilişki yaşadığı Nazmiye Yıldız'a farklı zamanlarda toplam 95 bin lira verdiğini, Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini ileri sürdü. Olay günü de yine para istediği için tartıştıkları iddiasında bulunan Aslan, pişman olduğunu söyledi. 
'ELİNİ ISIRMIŞ, CANI ACIYINCA BICAĞI SAVURMUŞ' İDDİASI
Sanık avukatları Mahmut Akar ile Şali Arslan ise olay günü Nazmiye Yıldız ile Osman Aslan'ın kavga ettiğini belirterek, "Maktul, müvekkilimin elini ısırınca, canı yanmıştır ve cebindeki 'Serik çakısı' denilen bıçağı rastgele savurmuştur. Müvekkilimiz ayrıca olay günü gece boyunca uyuyamamış ve vicdan azabından dolayı kendisini ihbar etmiştir" dedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Osman Aslan'ın, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsini istedi. Savcı, sanığın, cinayeti haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmasını talep etti. Son sözü sorulan Osman Aslan, cinayeti isteyerek işlemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, önce ömür boyu hapsine karar verdiği sanığın cezasını, 'ağır tahrik' hükümlerini uygulayarak, 15 yıla indirdi.
Osman Aslan, Döşemealtı ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 3 yıl birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı 28 Ekim 2017 tarihinde, boğazını keserek öldürmüş, suç aletini de su kuyusuna atmıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 

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