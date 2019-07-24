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Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 'Sinirlendim, kendimi kaybetmişim' dedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Halime Şenal'ı (31), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gür'ün ifadesinde, Şenal'ın...

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 'Sinirlendim, kendimi kaybetmişim' dedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Halime Şenal'ı (31), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gür'ün ifadesinde, Şenal'ın 10 aylık çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını söyleyerek, "Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'yle Evrenseki Mahallesi sınırındaki Kumköy minibüs durağının yan tarafında dün bıçaklanmış halde ölü bulunan Halime Şenal'ın katil zanlısı Ümit Gür, bugün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gür, tutuklandı. 
Ümit Gür'ün ifadesinde, bir süredir Şenal'la dini nikahla birlikte olduğunu ve birlikteliklerinin bir dargın bir barışık sürdüğünü söylediği belirlendi. Halime Şenal'dan 10 aylık çocuğu olduğunu anlatan Gür, "Halime, çocuğuna bakmıyordu. Çocuğa benim resmi nikahlı eşim bakıyor. Bu konuda kendisini çok uyardım, aramızda zaman zaman tartışma yaşadık. Önceki gün gece yarısından sonra buluştuk. Kendisine çocuğa bakması gerektiğini söyledim. Bana hakaret ve küfür etti. 'Eski kocalarım senden daha iyiydi' dedi" dediği öğrenildi. 
'EKMEK BIÇAĞIYLA VURDUM'
Bu sözler üzerine aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü dile getiren Gür, "Minibüs durağının oradaydık, 'Gel kenarda konuşalım' dedi. Tartışmaya devam ettik. Çantasından bıçak çıkardı ve bana saldırdı. Bana saldırınca sinirlendim ve kendimi kaybetmişim. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan ekmek bıçağıyla ona vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Ümit Gür'ün resmi nikahlı eşinden 3, öldürülen Halime Şenal'ın da daha önce evlenip boşandığı 2 eşinden 2 çocuğu olduğu belirtildi.

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