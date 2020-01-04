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Birlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı (2)- Yeniden
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Y.S. (42), yaklaşık 9 aydır birlikte yaşadığı S.B. (35) adlı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Manavgat'ın Gültepe Mahallesi'nde 9 ay önce birlikte yaşamaya başlayan Y.S....
GÜVENLİK 04.01.2020, 14:59
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Y.S. (42), yaklaşık 9 aydır birlikte yaşadığı S.B. (35) adlı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Manavgat'ın Gültepe Mahallesi'nde 9 ay önce birlikte yaşamaya başlayan Y.S. ve S.B. arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Pazartesi gecesi Y.S. evde tartıştığı S.B.'yi önce dövdü, ardından da zorla ilişkide bulundu. Salı günü sabah saatlerinde jandarmaya sığınan S.B., başından geçenleri anlattı. Yaklaşık 9 aydır Y.S. ile birlikte olduğunu anlatan S.B., "Bir süredir sorun yaşanmaya ve aramızda tartışmalar olmaya başladı. Dün gece geç saatlerde Y.S. ile tartışmamızın ardından tehdit ederek, beni dövdü. Ardından 2 defa benimle zorla ilişkiye girdi" diyerek şikayetçi oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Y.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.S., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Y.S., 'nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Y.S. hakkında ayrıca 60 gün uzaklaştırma kararı verilirken, S.B. talebi doğrultusunda Antalya'ya kadın sığınma evine gönderildi.
Manavgat'ın Gültepe Mahallesi'nde 9 ay önce birlikte yaşamaya başlayan Y.S. ve S.B. arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Pazartesi gecesi Y.S. evde tartıştığı S.B.'yi önce dövdü, ardından da zorla ilişkide bulundu. Salı günü sabah saatlerinde jandarmaya sığınan S.B., başından geçenleri anlattı. Yaklaşık 9 aydır Y.S. ile birlikte olduğunu anlatan S.B., "Bir süredir sorun yaşanmaya ve aramızda tartışmalar olmaya başladı. Dün gece geç saatlerde Y.S. ile tartışmamızın ardından tehdit ederek, beni dövdü. Ardından 2 defa benimle zorla ilişkiye girdi" diyerek şikayetçi oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Y.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.S., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Y.S., 'nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Y.S. hakkında ayrıca 60 gün uzaklaştırma kararı verilirken, S.B. talebi doğrultusunda Antalya'ya kadın sığınma evine gönderildi.
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