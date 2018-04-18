Birlikte yaşadığı kadını 4 el ateş ederek öldürdü - Ek fotoğraflar
18 Nisan 2018 Çarşamba 01:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Tabipler Odası, Dr. Ersin...
- 2Tabipler Odası, Dr. Ersin Arslan'ı...
- 3(Görüntülü Haber) 'Zımba oyunu'...
- 4'Zımba oyunu' küçük Yunus'un...
- 5"Cam şişelerde aldığınız sütler...
- 6"Cam şişelerde aldığınız sütler...
- 7Kalp sağlığı için 7 altın kural
- 8Kalp sağlığı için 7 altın kural
- 9Bağışlanan organıyla can olacak
- 10(Görüntülü Haber) Popüler diyetler,...
- 1İki kurum arasındaki anlaşma uluslararası...
- 2Turist rehberlerinin uzmanlık eğitimleri...
- 3Aydın yeminli tercüman hizmeti veren kurumlar...
- 4(Görüntülü Haber) 3 yaşından beri...
- 53 yaşından beri resim çizen Rana, sergi...
- 6Prof. Dr. Batı: Öğrenme için beynin...
- 7Prof. Dr. Kalıcı: Öğrenme için beynin...
- 8(Görüntülü Haber) Matematik bilginlerinin...
- 9'Akademi Beyoğlu' açılıyor
- 10'Akademi Beyoğlu' açılıyor
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Barbara Bush hayatını kaybetti
- 2DHA YURT BÜLTENİ-22
- 3Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü...
- 4Birlikte yaşadığı kadını 4 el ateş...
- 5Körfez'de zincirleme kaza: 3 yaralı
- 6DHA YURT - BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI...
- 7AVCILAR'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ...
- 8Birlikte yaşadığı kadını 4 el ateş...
- 9DHA YURT - ÇAYELİ'NDE ORMANDA ÖRTÜ...
- 10Çayeli'nde ormanda örtü yangını
- 11Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB...
- 12DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN,...
- 13(Görüntülü Haber) ESİAD 33'üncü...
- 14(Görüntülü Haber)Kelebekler, ezgisini...
- 15Kelebekler, ezgisini tarihi kilisede buldu
- 16(Görüntülü Haber) VakıfBank Başantrenörü...
- 17(Görüntülü Haber)Ağaca asılı kalan...
- 18Suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
- 19SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA
- 20VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "Her...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:23
|06:13
|13:15
|17:00
|19:55
|21:32
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv