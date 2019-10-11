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Birlikte yaşadığı eski eşi ve erkek arkadaşını bıçakladı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Polat Ç. (34), kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya A.'nın (31) boğazını kesti, 5 yerinden bıçakladı. Oya A.'nın erkek arkadaşı Gökhan K.'yi de bıçaklayan Polat Ç., jandarmaya...
GÜVENLİK 11.10.2019, 14:03
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Polat Ç. (34), kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya A.'nın (31) boğazını kesti, 5 yerinden bıçakladı. Oya A.'nın erkek arkadaşı Gökhan K.'yi de bıçaklayan Polat Ç., jandarmaya teslim oldu.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Polat Ç., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya A.'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Ç., internetten indirdiği bir takip programını Oya A.'nın cep telefonuna yükledi. Bugün sabah saatlerinde Oya A.'nın cep telefonunu inceleyen Polat Ç., eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Polat Ç., zorladığı Oya A'nın, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Polat Ç., daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.
Oya A.'yı kan içinde evde bırakan Polat Ç., ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Polat Ç., 34 RY 4269 plakalı otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polat Ç., jandarma komutanlığına girişte olayda kullandığı bıçağı teslim etti. Antalya'daki hastanelerde tedaviye alınan Oya A. ve Gökhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Polat Ç., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya A.'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Ç., internetten indirdiği bir takip programını Oya A.'nın cep telefonuna yükledi. Bugün sabah saatlerinde Oya A.'nın cep telefonunu inceleyen Polat Ç., eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Polat Ç., zorladığı Oya A'nın, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Polat Ç., daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.
Oya A.'yı kan içinde evde bırakan Polat Ç., ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Polat Ç., 34 RY 4269 plakalı otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polat Ç., jandarma komutanlığına girişte olayda kullandığı bıçağı teslim etti. Antalya'daki hastanelerde tedaviye alınan Oya A. ve Gökhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
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