Birlikte olmak için anlaştıkları 2 arkadaşın parasını gasp ettiler

ADANA'da otoyolda para karşılığı birlikte olmak için anlaştıkları Yusuf S. (25) ve Cumali H.'nin (24) 3 bin 315 lirasını alan 2 kadın ve onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Hatay'dan arkadaşı Cumali H.'yi almak için kente gelen Yusuf S., dönüş yolunda otoyolda bekleyen 2 kadını fark edip, durdu. İki arkadaş, kadınlarla 50 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştı. Bu sırada Yusuf S., kadınların, cebindeki 3 bin 315 lirasını aldığını fark etti. Kadınlar kaçarken, Cumali H. ile Yusuf S. de peşlerine düştü. Kadınların yardımına gelen 1'i 18 yaşından küçük 2 kişi, Yusuf S. ve Cumali H.'ye cam parçasıyla saldırmak istedi. Yusuf S. ve Cumali H., bölgeden uzaklaşıp, polisi aradı.KAÇARKEN AYAĞINI İNCİTMİŞİhbar üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu Seda T. (28), Duygu G. (20) Eyyüp Ö. (26) ve M.Ş. (17) yakalandı.Şüphelilerden Seda T.'nin kaçarken ayağını incittiğini ve alçıya aldırdığı saptandı. Sağlık kontrollüne getirildikleri sırada gazetecilere tepki gösteren şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.