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Birlikte içki içtiği erkek sevgilisini öldürdü

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde 31 yaşındaki Elif Sözen ile evinde birlikte içki içtiği sevgilisi 28 yaşındaki Kadri Aksu'yu, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sözen, Aksu'nun elinde bulunan...

Birlikte içki içtiği erkek sevgilisini öldürdü
İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde 31 yaşındaki Elif Sözen ile evinde birlikte içki içtiği sevgilisi 28 yaşındaki Kadri Aksu'yu, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sözen, Aksu'nun elinde bulunan uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını öne sürdü. 
Olay, bugün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 6745 sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen Elif Sözen ile Kadri Aksu, Sözen'in evinde buluşarak içki içmeye başladı. Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Sözen ve Aksu, tartışmanın büyümesi üzerine kavga etmeye başladı. Bunun üzerine evindeki tabancayı alan Sözen, Aksu'ya doğrultarak iki defa ateşledi. Kurşunlardan biri gözüne isabet eden Aksu, koşarak evden çıktıktan sonra üst kattaki komşunun evine sığındı. "Yardım edin beni öldürecek" dediği öğrenilen Aksu, kısa bir süre sonra ağzından kan gelerek yere yığıldı. Aksu'nun kanlar içinde yere yığıldığını gören ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan Sözen, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sözen'in emniyetteki ifadesinde, "Aksu'nun elinde uygunsuz görüntülerim vardı ve bunlarla bana şantaj yapıyordu. Namusumu temizlemek için öldürdüm" dediği öğrenildi. 
Aksu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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