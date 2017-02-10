Birlikte içki içtiği arkadaşına çarparak ölümüne neden oldu

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, iki özel halk otobüsü sürücüsü, gece araçta içki içtikten sonra tartıştı. Bedri İpek otobüsten inerek yürürken, arkasından gelen alkollü arkadaşı Orhan Y.'nin çarpması sonucu yaralandı. Bedri İpek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Seferlerini tamamlayan iki özel halk otobüsü sürücüsü Bedri İpek, Orhan Y. ve 2 arkadaşları boş araziye çektikleri otobüsün içerisinde içki içti. Biri arkadaşları bir süre sonra yanlarından ayrılırken, iddiaya göre, Bedri İpek ile Orhan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otobüste bulunan bir kişi Bedri İpek'i sakinleştirerek araçtan indirdi. Bedri İpek yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra arkasından aracıyla gelen Orhan Y. yönetimindeki 41 J 0210 plakalı otobüsle çarptı. Alkollü olan Orhan Y. yaklaşık 700 metre sonra ağaçlara çarptı. Yaralanan Bedri İpek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedri İpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı olayın ardından otobüs sürücüsü Orhan Y.'yi gözaltına alırken, otobüste bulunan diğer kişinin de ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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