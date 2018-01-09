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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti (2)

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmada tarafların alacak...

Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti (2)

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmada tarafların alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ve ortak arkadaşları tarafından barışmak amacıyla buluşturulduğu belirlendi. İddiaya göre ortak arkadaşlarının yanlarından ayrılması ile içki içmeye başlayan Tükenmez ile Koçak kavga etmeye başladı. Yumruklaşmanın ardından Yılmaz Koçak, belinden çıkardığı ekmek bıçağını Tükenmez'in kalbine sapladı. Daha sonra yere yığılan Tükenmez'in boğazını keserek kaçmaya başladı. 

VATANDAŞLAR KAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ

Cinayet anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan Yılmaz Koçak'ı kovalamaya başladı. Vatandaşların fırlattığı tuğların başına isabet ettiği Koçak, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu bayıldı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri linç edilmek istenen Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaralı olan Koçak, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26 YIL ÖNCE BOĞAZ KESEREK CİNAYET İŞLEMİŞ

Bu arada boğazı kesilerek öldürülen Celil Tükenmez'in, benzer bir cinayet nedeniyle 26 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. 1991 yılında tartıştığı bir kişinin boğazını keserek öldüren Tükenmez'in, 26 yıl 5 ay cezaevinde kaldığı ve 5 ay önce denetlimli serbestlik yasası ile serbest kaldığı anlaşıldı. Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü'nde marangoz olarak görev yaptığı belirtildi.

 

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