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Birlikte alkol aldığı 2 arkadaşını ayaklarından vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta, E.A. (22), birlikte alkol aldığı B.P. (25) ve Z.B.'yi (37) av tüfeğiyle ateş ederek ayaklarından yaraladı. Güneşevler Mahallesi'nde alkol alan B.P., E.A. ve Z.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede...

Birlikte alkol aldığı 2 arkadaşını ayaklarından vurdu
KAHRAMANMARAŞ'ta, E.A. (22), birlikte alkol aldığı B.P. (25) ve Z.B.'yi (37) av tüfeğiyle ateş ederek ayaklarından yaraladı.
Güneşevler Mahallesi'nde alkol alan B.P., E.A. ve Z.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.A., av tüfeği ile arkadaşlarına ateş etti. B.P. ve Z.B., ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, E.A. ise kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı av tüfeği ile bir kurusıkı tabanca ise ifadesinde attığını söylediği arazideki çanta içerisinde bulundu.
E.A.'nın sorgusu sürerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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