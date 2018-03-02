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Biri kurşunladı diğeri selfie çekti

  Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde  bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda15 Şubat'ta...

Biri kurşunladı diğeri selfie çekti

 

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde  bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda15 Şubat'ta meydana gelen olayda 2 kişi motosikletle bir iş yerinin önüne geldi. Aralarında bir süre konuşan şüphelilerden biri silahını çekerek iş yerine ateş etmeye başladı. Bu sırada motosiklet üzerinde bekleyen saldırgan ise selfie çekti. Olay sırasında iş yerinin camları kırılırken ölen ya da yaralanan olmadı. 2 saldırgan geldikleri motosikletle kaçtı. 
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Selçuk A. ve Emre A'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. 

SELFİE  ÇEKMİŞ
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, saldırı sırasında bir zanlının kendisini cep telefonuyla görüntülediği ve bu görüntüyü de babasına gönderdiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırı anı eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan biri eğlence yerine ateş ediyor. Eğlence yerinin camları kırılırken motosiklet üzerindeki saldırgan kendisini görüntülüyor. Bir süre sonra saldırganlar kaçarken çalışanlar dışarı çıkıyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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